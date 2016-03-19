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المجموعات القتالية تقتحم حصون "السمطى" خط الصعيد وتضبطه بأسوان

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المجموعات القتالية تقتحم حصون "السمطى" خط الصعيد وتضبطه بأسوان المجموعات القتالية تقتحم حصون "السمطى" خط الصعيد وتضبطه بأسوان
اقتحمت المجموعات القتالية بوزارة الداخلية وكر عبد الرحيم السمطى أشهر تاجر سلاح بدشنا، والهارب إلى أسوان، بعد استيلائه على أراضى الدولة وبناء أسوار ضخمة وأبراج مراقبة وتحصنه بالسلاح والذخيرة، حيث اشتبكت قوات الأمن معه، ونجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن العام من ضبطه.

وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان مفادها وجود "عبد الرحيم.ع" وشهرته "عبد الرحيم السمطى" 32 سنة عاطل، بنطاق مديرية أمن أسوان، حيث إنه هارب من محل إقامته بقرية السمطا دائرة مركز دشنا، ومطلوب فى 3 جنايات قتل واتجار فى مواد مخدرة آخرهم القضية رقم (3738) لسنة 2011 جنايات مركز كوم أمبو والصادر ضده حكم بالسجن المشدد لمدة 15عاما بتهمة قتل، والمشهور عنه البلطجة وفرض السيطرة والاستيلاء على نحو 400 فدان من أراضى الدولة بناحية وادى النقرة مركز ناصر النوبة، وبناء منزل عليها وتحصينه بالدشم والاتجار فى الأسلحة النارية والمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مفتشى قطاع الأمن العام تم إعداد مأمورية اشتركت فيها مجموعات قتالية من الأمن المركزى وقيادات وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن أسوان، حيث تم استهدافه والقبض عليه، وبحوزته طن بانجو، و3 كيلو أفيون ومدفع جرينوف بـ2 شريط وآر بى جى و4 بنادق آلية و304 طلقات مختلفة و6 "مفجر" وقنبلتين يدويتين وسيارتين بيك أب، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

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