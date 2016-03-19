يدفع 14700 درهم ثمناً لحجر بدلاً من ساعة

دفع متسوّق 14700 درهم، ثمناً لعلبة كرتونية رديئة، تحتوي داخلها حجر صخري صغير، ظناً أنها الساعة الذهبية (تحمل علامة ماركة عالمية) التي تنافس عليها، وظفر بها مؤخراً في مزاد إلكتروني وهمي (خارج الدولة) عبر الانترنت.

وحذر المقدم طاهر الظاهري، رئيس قسم مكافحة الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي من مخاطر الشراء أو المزايدات الإلكترونية غير الآمنة عبر الانترنت، مشيراً إلى توفير بريد إلكتروني (ecrime@adpolice.gov.ae) للتواصل بشأن الجرائم الإلكترونية.

وقال إن الواقعة حدثت في فترة سابقة، وجاء الكشف عنها؛ نظراً لتنامي الشراء الإلكتروني غير الآمن، الذي تسعى شرطة أبوظبي دوماً إلى التحذير من مخاطره وعدم الوقوع فريسه احتيال، إلى جانب تعزيز وسائل التثقيف المجتمعي، انسجاماً مع استراتيجية شرطة أبوظبي الهادفة إلى تعزيز ثقة الجمهور بالمؤسسة الشرطية.

وأفاد، بأن المتسوّق الذي يعمل بمهنة مدير في إحدى شركات التأمين، تقدّم ببلاغ في وقت سابق إلى قسم الجريمة المنظمة، يفيد بوقوعه ضحية احتيال، بعدما تفاجأ باستلام طرد بريدي، عبارة عن علبة كرتونية، لا تحمل أي شعار، تحتوي الحجر الصخري الصغير، معتقداً أنّ بداخلها الساعة الذهبية التي تنافس وفاز بها عبر مزاد، ودفع ثمنها مستخدماً بطاقة ائتمانية عبر الانترنت.

وطالب المقدم الظاهري، المتسوقين بالتأكّد من وسائل الحماية قبل الشراء عبر الانترنت كالتأكّد من عنوان الشركة، متضمناً رقم الهاتف والفاكس وعدم الاعتماد على البريد الإلكتروني والشراء من أماكن معروفة، كما يُفضّل دائماً تخصيص بطاقة خاصة للتسوّق عبر الإنترنت ذات رصيد محدود، مع حفظ نسخة إلكترونية ومطبوعة من سجلات عملية الشراء، مع ضرورة المسارعة في الإبلاغ في حال التعرّض لأي عملية احتيال عبر الإنترنت.

وأكد المقدم الظاهري، حرص شرطة أبوظبي على توعية المجتمع في إطار الجهود التطويرية التي تبذلها لتحسين الخدمات الشرطية المُقدمة، لإضفاء مزيد من الأمن والطمأنينة، عبر وضع الحلول الوقائية، تكريساً للجهود في تهيئة مناخات مجتمعية آمنة في إطار من الاستقرار؛ وحفاظاً على سلامة الجميع وحمايةً لمدخراتهم.