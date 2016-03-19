"طرق دبي" تفتتح جسراً يربط بين شارعي الآثار والحديقة

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات اليوم "السبت" جسراً جديداً يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الآثار باتجاه شارع الحديقة فوق شارع الوصل، وسيسهم الجسر في تسهيل حركة المرور للقادمين من شارع جميرا وشارع الآثار باتجاه شارع الحديقة وشارع الشيخ زايد، وستقوم الهيئة بالحفاظ على عدد المسارات الحالية على شارع الوصل في الاتجاهين مع تعديل بسيط في مكان الإشارة الضوئية، ليتمكن المقاول من استكمال أعمل مشروع قناة دبي المائية.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين للهيئة: إن العمل في مشروع قناة دبي المائية يسير وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد، حيث بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية في المشروع قرابة 80%، مشيراً إلى أن الشركة المنفذة لعقد المرحلة الأولى الذي يتضمن إنشاء جسر على محور شارع الشيخ زايد بسعة ثمانية مسارات في كل اتجاه، أنجزت في مطلع شهر يناير الماضي أعمال الجسر الشمالي على شارع الشيخ زايد في الاتجاه من أبوظبي إلى دبي بطول كيلومتر واحد بسعة ثمانية مسارات، وبدأت الشركة بعدها في تنفيذ أعمال الجسر الجنوبي باتجاه من دبي إلى أبوظبي، ويتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية في عقد المرحلة الأولى في شهر أغسطس المقبل.

وأضاف الطاير: بلغت نسبة الإنجاز في جسر شارع الوصل أكثر من 90%، ويتوقع افتتاحه في نهاية شهر مايو المقبل، فيما بلغت نسبة الإنجاز في جسر شارع جميرا أكثر من 35%، ويتوقع افتتاح الجسر في نهاية شهر يوليو المقبل، مشيراً إلى أن عقد المرحلة الثانية من المشروع يتضمن إنشاء جسور على شارعي الوصل وجميرا فوق قناة دبي المائية تسمح بمرور اليخوت بارتفاع حتى 8 أمتار.

كما تشمل إنشاء جسر يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الآثار والمتجهة إلى شارع الحديقة فوق شارع الوصل وصولاً لشارع الشيخ زايد، لتحقيق انسيابية تامة في الحركة المرورية بدلا عن الإشارات الضوئية الحالية، إضافة إلى إنشاء جسور للوصول إلى شبه الجزيرة المقترحة جنوب حديقة جميرا، ويشمل العقد أيضا أعمال تحويل الخدمات في ممرات أسفل القناة إضافة إلى إنشاء عبارات احتياطية للخدمات أسفل القناة لتلبية المتطلبات المستقبلية المتوقعة.

وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن العمل في عقد المرحلة الثالثة من أعمال حفر القناة المائية يسير بوتيرة متسارعة، وسيتم إنجازها في نهاية شهر سبتمبر المقبل، ويضمن عقد المرحلة الثالثة حفر قناة مائية بطول 3.2 كيلومترات، وبناء جوانب القناة التي تربط خور دبي بالخليج العربي.

وتمتد من شارع الشيخ زايد مروراً بحديقة الصفا ومنطقة جميرا الثانية وصولاً إلى الخليج العربي عند الجزء الجنوبي من حديقة شاطئ جميرا، كما يتضمن بناء ثلاثة جسور للمشاة تربط ضفتي القناة، وبناء أربع محطات للنقل البحري لتعزيز دور وسائل النقل البحري، إضافة إلى أعمال الردم لإنشاء شبه جزيرة صناعية على امتداد حديقة جميرا مما سيضاعف طول شاطئ الحديقة ويزيد مساحة الحديقة ويتيح المجال لإضافة العديد من الأنشطة الترفيهية.