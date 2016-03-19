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تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك ونجل هيكل بـ«التلاعب بالبورصة» لـ 22 مارس

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تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك ونجل هيكل بـ«التلاعب بالبورصة» لـ 22 مارس تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك ونجل هيكل بـ«التلاعب بالبورصة» لـ 22 مارس

مراسل «ONA»:

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، منذ قليل، محاكمة مع علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق “حسني مبارك” و حسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وستة آخرين في القضية المعروفة اعلامياً بـ ” التلاعب بالبورصة “، لجلسة الثلاثاء المقبل الموافق 22 مارس لاستكمال مرافعة باقي المدعيين بالحق المدني ودفاع المتهمين

صدر القرار برئاسة المستشار عدلي فاضل وعضوية المستشارين عمرو ريان والحسن نجم الدين وبحضور المستشار طارق عابد رئيس نيابة الاموال العامة ..

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود  قد احال كلا من  أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص

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