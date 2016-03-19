محافظ بورسعيد يتفقد مشروع إنشاء 58 مصنعًا للشباب

المراسل: جمال نوفل

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، السبت، مشروع إنشاء 58 مصنعًا ضمن خطة تنمية الصناعات الصغيرة سيتم تخصيصها للشباب بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وتبلغ مساحة الواحدة الصناعية للمشروع 200 متر .

ويأتي إنشاء المشروع، ضمن خطة تشجيع الشباب وصغار المستثمرين على الإقبال على إقامة المشروعات الصناعية وتوفير فرص عمل للشباب من خلال هذه المشروعات كما تفقد المحافظ خلال جولتة عدد من المشروعات الصناعية بجنوب بورسعيد .

والتقى المحافظ، بحسب بيان صادر عن المحافظة اليوم، مع العاملين بها، مؤكدًا أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات لجذب الاستثمارات وإقامة المشروعات على أرض بورسعيد لتوفير فرص عمل لأبناء بورسعيد في كافة التخصصات الفنية و اللوجيستية.