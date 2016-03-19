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صلاح أمام إنتر.. لأول مرة خارج سان سيرو والهدف تأمين المركز الثالث

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صلاح أمام إنتر.. لأول مرة خارج سان سيرو والهدف تأمين المركز الثالث صلاح أمام إنتر.. لأول مرة خارج سان سيرو والهدف تأمين المركز الثالث

يلتقي روما مع نظيره إنتر ميلان مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإيطالي.

روما الذي يحتل المركز الثالث في جدول المسابقة، يبحث عن الانفراد التام بمركزه حين يحقق الفوز على إنتر ميلان منافسه الأولى على التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل إنتر ميلان المركز الخامس برصيد 45 نقطة متساويا في الرصيد مع فيورنتينا، وبفارق 5 نقاط عن روما صاحب المركز الثالث.

محمد صلاح نجم روما الأول هذه الأيام التقى مع إنتر ميلان من قبل في مناسبتين، إحداهما مع روما في الجولة الأولى.

المباراة الأولى كانت مع فيورنتينا في الموسم الماضي، حين سجل صلاح هدف الفريق البنفسجي في مرمى الإنتر على ملعبه التاريخي "سان سيرو" ليفوز رفقاء صلاح باللقاء.

ثاني المباريات لمحمد صلاح أمام عملاق ميلانو، كان بقميص روما في الدور الأول من الموسم الحالي، لكن الإنتر فاز هذه المرة وبنفس النتيجة هدف مقابل لا شيء.

مباراة اليوم وإن كانت الثالثة لمحمد صلاح أمام إنتر، فهي الأولى التي سيلتقي فيها بهم وسط جمهوره وخارج ملعبه "سان سيرو"، فهل سيسجل صلاح من جديد ويقود فريقه للفوز؟ أن سيكون الفوز حليفا للإنتر.

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