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الليلة..أسامة كمال يحاصر «عمرو موسى» في «القاهرة 360»

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الليلة..أسامة كمال يحاصر «عمرو موسى» في «القاهرة 360» الليلة..أسامة كمال يحاصر «عمرو موسى» في «القاهرة 360»

عمرو موسى

كتبت- إنجي لطفي
> اختص عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية السابق، الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج “القاهرة 360″ المذاع على شاشة “القاهرة والناس” مساء اليوم السبت فى تمام الساعة الـ10 لمناقشة وتحليل العديد من القضايا المحلية والدولية، وذلك بعد غياب طويل عن الظهور الإعلامى.

ويدور النقاش حول تحفظ قطر على انتخاب الأمين العام الجديد، السفير أحمد أبو الغيط، أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية، وماذا يطالب الأمين العام الجديد لمواجهة تحفظ بعض الدول؟

كما سيناقش كمال مع وزير الخارجية الأسبق ورئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المبادرة الفرنسية لإحياء عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، والدور المصرى فى عهد الرئيس عبدالفتاح .

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