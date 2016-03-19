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اليونيسف: النظام السورى يمنع الأمم المتحدة من إدخال المساعدات الغذائية

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اليونيسف: النظام السورى يمنع الأمم المتحدة من إدخال المساعدات الغذائية اليونيسف: النظام السورى يمنع الأمم المتحدة من إدخال المساعدات الغذائية

حذر المتحدث باسم منظمة اليونيسيف، كريستوف بوليراك، السبت، من أن النظام السورى يمنع الأمم المتحدة من إدخال المساعدات الغذائية إلى بعض المناطق بسوريا.

ونقلت قناة "العربية" عن بوليراك قوله أن المنظمة وثقت بعض الحالات التى لم تسمح فيها قوات النظام بإدخال المساعدات، لذا نواصل العمل معها للسماح لنا بإدخال المواد الغذائية والمعدات والطواقم الجراحية، ونرجو من كل أطراف الصراع تسهيل إدخال المساعدات الغذائية التى تشتد الحاجة إليها.

ومن جانبه، حذر برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة من أن خطر الجوع يهدد مناطق تحاصرها قوات النظام السورى وتـنظيم "داعش" الإرهابى المسلح فى كل من "داريا" و"دير الزور " شرق البلاد.
>ويشار إلى أن هذه التحذيرات الدولية تأتى متسقة مع استغاثات المعارضة التى تقول "إن كارثة إنسانية تهدد مناطق محاصرة أهمها "داريا".

ويخشى المبعوث الأممى إلى سوريا، ستيفان دى ميستورا، أن تنسف تلك الكارثة كل جهوده لتحقيق تقدم فى مفاوضات "جنيف" للحل السياسى.
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مصر 365

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