سامح شكرى تعليقا على تصريح كيرى: لا نقبل وصاية من أطراف أجنبية

أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن هناك حوارا دائما بين الشركاء فى الولايات المتحدة الأمريكية، ونحرص دائما على الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان فى ضوء الالتزام بالدستور واحترامه، دون قدر من الوصاية أو توجيه من أطراف أجنبية، وبالرغم أن لدينا قلقاً إزاء الكثير من الأوضاع من قبل بعض الدول، ويمكننا أن نعبر عن ذلك، ولكننا نفضل القنوات الدبلوماسية بيننا من خلال أطر محددة.

وتقدم سامح شكرى وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى اليوم السبت، مع نظيره السولوفاكى ميروسلاف لاجاك بالشكر للحكومة السولوفاكية على منهجها المعتدل اتجاه مصر، مشيرا إلى أنه تم تبادل الآراء على كافة المستويات مع الجانب السولوفاكى، مشيرا إلى أن سولوفاكيا مؤيده لثورة 30 يونيه وأن دورها فى الاتحاد الأوروبى يمكنها من نقل خبرتها للشرق الأوسط.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية السلوفاكى عن تقديرة للحكومة المصرية لعودة الاستقرار للبلاد.

- سامح شكرى يلتقى وزير خارجية سلوفاكيا لبحث علاقات التعاون بين البلدين