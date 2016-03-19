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المتحدث العسكرى يعرض فيديو لمؤتمر "الساحل والصحراء" ويعلن مشاركة 5 دول أوروبية

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المتحدث العسكرى يعرض فيديو لمؤتمر "الساحل والصحراء" ويعلن مشاركة 5 دول أوروبية المتحدث العسكرى يعرض فيديو لمؤتمر "الساحل والصحراء" ويعلن مشاركة 5 دول أوروبية
عرض العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، "برومو" عن اجتماع وزراء دفاع دول الساحل والصحراء، الذى تشهده مدينة " شرم الشيخ " خلال الفترة من 22-25 مارس الجارى بمشاركة أكثر من 27 دولة عربية وإفريقية، ووفود لعدد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.
>ويشير الفيديو إلى مشاركة خمس دول أوروبية فى المؤتمر هى فرنسا وإيطاليا وقبرص واليونان وإسبانيا.

واتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كافة الترتيبات والإجراءات التنظيمية المرتبطة باستضافة فعاليات المؤتمر وتأمين تدفق واستقبال الوفود والشخصيات المشاركة بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية، ومراجعة كافة التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين محيط مدينة شرم الشيخ، كما تحركت عناصر الدعم المشاركة فى أعمال التأمين من الجيش الثالث الميدانى والقوات الخاصة والوصول إلى مناطق الانتشار المخططة للمعاونة فى أحكام السيطرة الأمنية الكاملة على الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية للمدينة.


>- بالصور.. شرم الشيخ تستضيف مؤتمر وزراء دفاع دول "الساحل والصحراء" لأول مرة بمشاركة 27 دولة عربية وإفريقية.. التجمع تأسس 1998 ويسعى للانفتاح على إفريقيا.. ويضم مصر وليبيا والسودان وتونس والمغرب وتشاد

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