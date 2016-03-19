في_إفريقيا – تقرير في الجول.. الأهلي لا يخسر قاريا في برج العرب

ستكون مباراة الأهلي وريكرياتيفو الأنجولي السبت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا هي الخامسة للمارد الأحمر قاريا على استاد برج العرب.

فلم يخسر من قبل في المسابقات الإفريقية على هذا الملعب، فاز مرتين وتعادل مرتين.

قمة ونهائي

أول مباراة خاضها الأهلي في تاريخه القاري بهذا الملعب كانت أمام منافسه اللدود الزمالك، تعادل بهدف لمثله في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال عام 2012 ليضمن صدارة المجموعة.

خاض الأهلي بعدها مباراة الذهاب في الدور نصف النهائي أمام صن شاين ستارز النيجيري في استاد القاهرة ثم عاد لملعب برج العرب حين استضاف الترجي التونسي بالمباراة النهائية.

وتكررت نفس نتيجة اللقاء الأول، 1-1. لكن الأهلي قسى على فريق الدم والذهب في تونس واقتنص منه اللقب بالفوز 2-1.

سوبر

المباراة القارية التالية للأحمر كانت السوبر الإفريقي أمام ليوبار الكونجولي، فاز لأول مرة قاريا باستاد برج العرب وانتزع اللقب للمرة الخامسة في تاريخه.

أما المباراة الرابعة فكانت الأسهل للأهلي، فاز 2-صفر على توسكر الكيني في دور الـ32 في بداية مشوار دفاعه عن اللقب عام 2013.