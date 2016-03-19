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مختاريان: بيرلو كان بمثابة الإله في كرة القدم

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مختاريان: بيرلو كان بمثابة الإله في كرة القدم مختاريان: بيرلو كان بمثابة الإله في كرة القدم

وصف هنريك مختاريان لاعب بروسيا دورتموند نجم يوفنتوس السابق أندريا بيرلو بالإله في كرة القدم نظرا لمهارته وقدرته الكبيرة على صنع الفارق.

وأكد مختاريان أنه قد يلعب يوما في يوفنتوس لأنه لا يعارض فكرة الانتقال للدوري الإيطالي.

وقال الأرميني ردا على الانتقال ليوفنتوس لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية:"كل شيء ممكن في هذه الحياة، لا يمكنك التنبأ بالمستقبل".

وأضاف "لا أفضل دوريا عن الأخر فيما يتعلق بإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، المهم هو اختيار فريق تستطيع فيه القيام بكل ما تقدر عليه".

وعن بيرلو قال:"كان فريدا من نوعه، إله في كرة القدم. بخلاف مهارته كانت لديه القدرة على نقل الكرة للهجوم بشكل مذهل".

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