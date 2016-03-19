وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش لوضع الزهور علي النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة



> أناب الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكري السابعة والعشرين لتحرير طابا .

حيث قام اللواء أركان حرب ناصر العاصي قائد الجيش الثاني الميداني يرافقة اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء الجيش الثاني وقراءة الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة .

وقام اللواء أركان حرب محمد عبد اللاه قائد الجيش الثالث الميداني يرافقه اللواء احمد الهياتمي محافظ السويس ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء الجيش الثالث الميداني .

كما قام اللواء أركان حرب ايمن عامر قائد المنطقة المركزية العسكرية يرافقة الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء المنطقة المركزية العسكرية .

وقام اللواء أركان حرب وحيد عزت قـائد المنطقة الغربية العسكرية يرافقه اللواء علاء ابوزيد محافظ مطروح ومدير الأمن بوضع أكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء المنطقة الغربية.

كما قام اللواء أركان حرب محمد الزملوط قائد المنطقة الشمالية العسكرية يرافقة المهندس محمد عبدالظاهر محافظ الاسكندرية ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهورعلى قبر الجندي المجهول لشهداء المنطقة الشمالية العسكرية .

وقام اللواء أركان حرب يحي الحميلي قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يرافقه المهندس ياسر الدسوقي محافظ اسيوط ومدير الامن بوضع اكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الجنوبية العسكرية وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة .