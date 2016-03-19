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26 مارس الحكم على رجل الأعمال المتهم بالنصب ضد الفنانة ماجدة

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26 مارس الحكم على رجل الأعمال المتهم بالنصب ضد الفنانة ماجدة 26 مارس الحكم على رجل الأعمال المتهم بالنصب ضد الفنانة ماجدة
حجزت اليوم، السبت، محكمة جنح الدقى، جلسة محاكمة رجل الأعمال "أحمد.ش" المتهم بالنصب على الفنانة ماجدة، فى البلاغ المقدم للنائب العام برقم 8302 لعام 2015، تتهمه فيه بالنصب عليها فى مبلغ 20 مليون جنيه مصرى، للحكم فى جلسة 26 مارس المقبل.

وكان البلاغ المقدم للنائب العام، ذكر أن المتهم كان يعمل فى أحد المطاعم، ثم استأجر مطعماً من المطاعم التى تمتلكها الفنانة، وارتبط معها بعقد إيجار مقابل أجر شهرى، وخلال تلك الفترة تعرض لضائقة مالية، مما دفع الفنانة إلى إقراضه مبالغ مالية على فترات متباعدة، على أن يسددها من خلال شيكات وإيصالات أمانة، إلا أن المتهم استغل فترة مرض الفنانة وزور توقيعها على الإيصالات بأنها تسلمت المبلغ المطلوب تسديده على غير الحقيقة.


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