وزير الداخلية: اقتحمنا بؤر الإرهاب والإجرام والوطن يقدر تضحياتنا

أكد اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، أن رجال الشرطة تشرفوا بحمل المسئولية أمن الوطن بالتعاون مع رجال القوات المسلحة البواسل وسيظلون دائماً كعادتهم سنداً قوياً لشعبهم أنه يقدمون التضحيات حتى ينعم بالأمن والإستقرار، ووجه الشكر للقوات على ما تحقق من نجاحات وإنجازات أمنية خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الداخلية لقطاع سلامة عبدالرءوف للأمن المركزى للوقوف على مدى الجاهزية والإستعداد للقوات وقدرتها على تنفيذ مختلف المهام وتنفيذ خطط وبرامج التدريب التى تسهم فى رفع أداء مستوى العنصر البشرى.

وأشار اللواء مجدى عبد الغفار إلى أن جهاز الشرطة حقق نجاحات يلمسها الجميع، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إقتحام العديد من أوكار الجريمة والإرهاب، ولازالت قوات الأمن المركزى فى طليعة الأجهزة الأمنية التى تقوم بواجباتها على أكمل وجه، وتقدم المثل والقدوة فى الإنضباط والإلتزام والعطاء والتضحية من أجل أمن وطنهم وشعبهم، مؤكداً أن الوطن يقدر لرجال الشرطة ما قدموه طوال الفترة الماضية من تضحيات وما تحملوه من مهام جسام فى سبيل حماية أمن الوطن وإستقراره والتصدى لقوى الشر والإرهاب.

وشهد وزير الداخلية بعض البيانات التدريبية والعملية والتى تؤكد حرص الوزارة على بناء وتطوير قدرات قوات الأمن المركزى، وقد أستهلت بدعوة الجميع للوقوف دقيقة حداد على شهدائنا الأبرار، وأشاد بإنضباط القوات والروح المعنوية العالية التى تتحلى بها والكفاءة التدريبية التى تظهر الإستعداد العالى الذى يتميز به رجال الأمن المركزى لتنفيذ جميع المهام بدقة ومهارة عالية، معرباً عن إعتزازه بعطائهم وما يبذلوه من جهود ضمن المنظومة الأمنية.

وعقد وزير الداخلية اجتماعاً بالقيادات والضباط والأفراد تحدث خلاله عن مفهوم العقيدة الأمنية وأهمية رسالة الأمن للمجتمع والدور الهام الذى يضطلع به كافة رجال الشرطة من أجل تحقيق تلك الرسالة وفق مفهوم مجتمعى، يعلى قيم القانون، ويحترم الحقوق والحريات، مؤكداً أن الوزارة حريصة على ترسيخ تلك المبادئ والمفاهيم لدى كافة رجال الشرطة بإعتبارها أساساً للعمل الأمنى الصحيح الذى يرسخ علاقات الثقة والتواصل الإيجابى بين المواطنين ورجال الشرطة ويدعم مسيرة الإستقرار والتقدم بالبلاد، مشيداً بأداء كافة رجال الشرطة ضباطاً وأفراداً ومجندين ودورهم فى العمل الشرطى، مؤكداً على التزام وإنضباط جهاز الشرطة.

وشدد "عبد الغفار" على إضطلاع القيادات الأمنية بدورها فى توعية وتلقين القوات بطبيعة المرحلة، وحجم التحديات التى تتطلب جهود صادقه وأداء جاد إدراكاً لحجم المسئولية المُلقاة على عاتقنا.

وأكد الوزير على أهمية تطوير وسائل وأساليب التدريب ورفع كفاءة رجال الشرطة وتأهيلهم وفقاً لأحدث مناهج التدريب المتقدمة، والعمل على الإرتقاء بمستوى القائمين على المنظومة التدريبية وحصولهم على الفرق التدريبية المتقدمة التى تضمن رفع مستويات التدريب بمختلف أنماطه، وإعداد سيناريوهات التعامل مع المواقف الأمنية والمداهمات لأوكار البؤر الإجرامية والإرهابية.

وأوضح "عبد الغفار" أن الوزارة تقدم كافة أوجه الرعاية لرجال الشرطة تقديراً لجهودهم وتضحياتهم، كما أنها توفر كافة الإمكانيات التى تحقق أمن وإستقرار البلاد فى تلك المرحلة الدقيقة من تاريخها.

وخلال مأدبة غذاء أدار وزير الداخلية حواراً مع رجال الأمن المركزى استمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم بشأن مختلف القضايا والموضوعات الأمنية وطالبهم بالحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة التدريبية والحفاظ على السلاح والمعدات والتفانى فى العمل من أجل حماية أمن مصر.

كما وجه وزير الداخلية بتوفير كافة الإمكانات للإرتقاء بنظم إعداد وتأهيل قوات الأمن المركزى، لتظل قادرة على تحقيق المهام التى تسند إليهم دفاعاً عن أمن مصر.

من جانبهم أكد أن رجال الأمن المركزى أنهم سيظلون على الدوام فى مقدمة الصفوف يأدون واجبهم بصدق وإخلاص أوفياء لوطنهم، يدركون ضخامة المسئولية، وعلى يقظة وإستعداد دائم لأداء واجبهم الوطنى والتضحية والفداء فى سبيل حماية أمن الوطن وإستقراره.

مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الغربية يتفقدان مركز تدريب الشرطة بطنطا

>