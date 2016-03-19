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محامى فى "التلاعب بالبورصة" يخطئ فى آيات قرآنية.. وزملاؤه يوبخونه

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محامى فى "التلاعب بالبورصة" يخطئ فى آيات قرآنية.. وزملاؤه يوبخونه محامى فى "التلاعب بالبورصة" يخطئ فى آيات قرآنية.. وزملاؤه يوبخونه
وبخ عدد من المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة"، قبل رفع الجلسة، المحامى عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى، بسبب مرافعته، وذلك لتلاوته آيات قرآنية بطريقة خاطئة أثناء وقوفه أمام هيئة المحكمة.

وقال المحامون إنه من الأفضل ألا يستشهد المحامى بآيات قرآنية، وهو الأمر الذى أثار انفعال "حفناوى" مطالبا إياهم بعدم التدخل، ودخلوا فى مشادة كلامية، وتدخل الباقون للتهدئة، وطلب أحد المحامين المدعين بالحق المدنى بإلزام المتهمين بسداد مبلغ مليونى جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

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