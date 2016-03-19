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بلاغ يتهم ضابطى الهرم والطبيب الشرعى بتزوير التقرير الطبى لـ"مريهان حسين"

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بلاغ يتهم ضابطى الهرم والطبيب الشرعى بتزوير التقرير الطبى لـ"مريهان حسين" بلاغ يتهم ضابطى الهرم والطبيب الشرعى بتزوير التقرير الطبى لـ"مريهان حسين"
تقدم شعبان سعيد المحامى وكيلاً عن الفنانة مريهان حسين، ببلاغا للنائب العام ضد كل من "م.ت" و "إ.ب" ضابطى قسم شرطة الهرم، وطبيب الطب الشرعى الذى وقع الكشف الطبى على الفنانة مريهان اتهمهم فيه بالتزوير فى محررات رسمية.

وقال "سعيد" فى بلاغه الذى حمل رقم 4001 سنة 2016، عرائض النائب العام، ان الطبيب الشرعى سرب نتيجة التقرير قبل ارساله للنيابة العامة، وكان ذلك باتفاق مع ضابطى الشرطة اصحاب المصلحة من ذلك التزويرالمفضوح.

وأضاف"سعيد"، ان ضابطى قسم الهرم استغلا نفوذهم وعلاقتهم مع الطبيب الشرعى، لتزوير وتزيف الحقيقة وتأكد ذلك من خلال نتيجة التقرير ونشر صورة من نتيجته، والتى جزمت النيابة بأنه بمأمن من التسريب الامر يؤكد ان من سربه هو الطبيب الشرعى محرر التقرير لمصلحة ضابطى الشرطة.
>وطالب "سعيد" فى ختام بلاغه، بسرعة التحقيق فى واقعات التزوير فى محررات رسمية هى تقرير الطب الشرعى واقوال الطبيب الشرعى المزورة والتأثير على سير التحقيقات، فى القضية المتداولة وتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو فى حقهم واحالتهم للمحاكمة الجنائية بالتهمة سالفة الذكر.

- النيابة تتسلم التحريات فى الاتهامات المتبادلة بين مريهان حسين وضباط الهرم
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