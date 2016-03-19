حبس موظف بمرور كفر صقر ومواطن لحصوله على رشوة 20 جنيها

قرر عمرو سيف وكيل أول نيابة كفر صقر بالشرقية، حبس موظف بوحدة مرور كفر صقر ومواطن أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى باشرها، برئاسة محمد الباز مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، بتهمة الرشوة.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد أثناء قيام قوة من مباحث المرور بالزقازيق، بالتفتيش على وحدة مرور كفر صقر، تم ضبط موظف بالوحدة أثناء تقاضيه رشوة قدرها 20 جنيها من مواطن مقابل تسهيل إجراءات حصوله على رخصة، وتم التحفظ عليهما وتحرير محضر بالواقعة.

إخلاء سبيل مفتش بمعهد أزهرى بعد تداول فيديو إباحى له فى الشرقية

>