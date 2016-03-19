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"فلاى دبى" تعليقا على فيديو الطائرة المنكوبة: ننتظر نتائج التحقيقات

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"فلاى دبى" تعليقا على فيديو الطائرة المنكوبة: ننتظر نتائج التحقيقات "فلاى دبى" تعليقا على فيديو الطائرة المنكوبة: ننتظر نتائج التحقيقات
قال الرئيس التنفيذى لشركة "فلاى دبى"، تعليقا على الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعى، للطائرة المنكوبة فى روسيا قبل سقوطها بدقائق،"لا نستطيع التعليق على هذا الفيديو، ولا نستطيع إثبات ومدى صحته وننتظر نتائج التحقيقات".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى للشركة فى دبى تعليقا على حادث الطائرة المنكوبة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى نشروا يوضح آخر محادثات طيار طائرة "فلاى دبى" المنكوبة فى روسيا قبل سقوطها بدقائق.

وتكشف بعض الصور أن الطيار كان يحلق بانتظام إلا أنه فجأة هبط بسرعة كبيرة، وبدأ فى الهبوط والصعود إلا أنه فقد التحكم بالطائرة بسبب سوء الأحوال الجوية.


>العثور على الصندوق الأسود الأول لطائرة "فلاى دبى" المنكوبة فى روسيا
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>مصرع61 شخصا فى سقوط طائرة "فلاى دبى"جنوب روسيا
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>بوتين يدعو لتقديم المساعدات لأقارب ضحايا تحطم طائرة بجنوب روسيا(تحديث)
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>روسيا:11 أجنبياً من جنسيات مختلفة ضمن ضحايا الطائرة المنكوبة بمطار روستوف
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