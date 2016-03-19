' عبور لاند ' الراعي الرسمي لكأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة في مؤتمرا صحفيا عن فوز شركة "عبور لاند" بحق رعاية وبث مباريات بطولة كأس مصر لموسم 2015/2016.

وعقد الاتحاد المصري مؤتمرا صحفيا بحضور ثروت سويلم المدير العام للاتحاد وحمادة المصري عضو مجلس الإدارة ومسؤولين الشركة الراعية الجديدة.

بذلك سيطلق على نسخة هذا الموسم من البطولة، اسم "كأس عبور لاند" مثلما يحدث كل موسم مع الشركة الفائزة برعاية البطولة.

ومن جهة أخرى، طلب ثروت سويلم من الشركة الراعية، توفير نسخة أخرى من كأس مصر، ليتسلم البطل نسخة منها ويحتفظ بها، وفي المقابل يحتفظ اتحاد الكرة بالنسخة الدائمة والأصلية.

وتبدأ الأدوار الأساسية للبطولة اليوم بمباراة النادي المصري أمام النصر للتعدين في دور الـ 32.

ويعتبر نادي الزمالك هو حامل لقب البطولة بعد أن فاز في نهائي النسخة السابقة على الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، وسيبدأ الفريق الأبيض مشواره بملاقاة فريق شباب الضبعة من محافظة مطروح، فيما سيبدأ الأهلي مشواره بملاقاة فريق ديروط.