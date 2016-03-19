الليلة.. إيمي سمير غانم في أولى حلقات أشرف يقدمه أيمن على «MBC مصر»

كتبت – إنجي لطفي

تنطلق، في التاسعة من مساء اليوم السبت، أولي حلقات البرنامج الكوميدي الجديد “أشرف يقدمه أيمن” على قناة “MBC مصر”، والذي يُقدمه النجم الشاب أيمن وتار وذلك بعد مُشاركته الفعاله في برنامج “البرنامج” مع باسم يوسف.

يعتمد أيمن وتار في برنامجه “أشرف يقدمه أيمن”، الذي يُعرض إسبوعياً في التاسعة من مساء كل سبت على شاشة “MBC مصر”، على إطار من الكوميديا الجديدة والمبتكرة، من خلال اسكتشات تمثيلية فكاهية تستعرض الكثير من المواقف الحياتية اليومية التي تمس قطاعات متنوعة من حياة المُشاهدين في إطار ساخر وغير تقليدي.

وتعرض في كل حلقة عدة اسكتشات ضاحكة يتخللها أحيانا أغاني وديوهات كوميدية يتم إعدادها خصيصاً للحلقات، ويُشارك بالتمثيل في بعض الحلقات عدد من النجوم والضيوف ويظهر بعضهم في إطار غير تقليدي، ويحل الفنانين الشباب إيمي سمير غانم، ومحمد شاهين ضيفوا على أولى حلقات البرنامج الكوميدي “أشرف يقدمه أيمن” الليلة.

ومن زاويته أشار الفنان الشاب أيمن وتار إلي أن برنامج “اشرف يُقدمه ايمن” يمنحه فرصة للتواصل اسبوعياً مع قطاعات كبيرة ومتنوعة من الجمهور، وقال أيمن أننا نهدف إلى إسعاد الناس وإضحاكهم، عبر السخرية من خلال التمثيل في اسكتشات منفصلة متصلة. وأوضح إن إختيار إسم البرنامج اللافت “اشرف يُقدمه ايمن”، هو نتاج أفكار ورشة العمل الكبيرة التي تتولي كتابة الحلقات المُختلفة.

وأبدي أيمن وتار سعادته بعرض البرنامج الجديد في وقت مميز عبر شاشة “MBC مصر”، ووسط أعمال وبرامج أخري تحمل أنماط كوميدية متنوعة وهو ما سيُعطي البرنامج الجديد أرضية جماهيرية كبيرة.

برنامج “اشرف يُقدمه ايمن” من إنتاج شركة “BIG Productions”، ويُشارك في كتابته وسام شريف، ومحمود رمضان، وأحمد سعد، ووجيه صبري، ويُخرجه محمد خليفة.