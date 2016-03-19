تقرير في الجول – هل يصبح كوكا خامس مصري يتأهل لنصف نهائي أوروبي؟

سيواجه شاختار دونتسك الأوكراني في دور الـ8، فهل ينتصر عليه ويصبح خامس لاعب مصري في التاريخ يتأهل لنصف نهائي مسابقة أوروبية؟

أسفرت قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي عن وقوع سبورتينج براجا البرتغالي الذي يلعب له النجم المصري أحمد حسن "كوكا" في مواجهة صعبة ضد شاختار.

وإذا نجح كوكا في عبور هذه العقبة فسينضم لقائمة بها 4 مصريين فقط هم هاني رمزي وأحمد حسام "ميدو" ومحمد النني ومحمد صلاح.

هذا الرباعي هو المصري الوحيد الذي تأهل من قبل لنصف نهائي مسابقة قارية، الأول كان رمزي والأكثر هو صلاح.

كايزرسلاوترن

من 15 سنة كان هاني رمزي أول مصري يصبح على بعد خطوة واحدة من نهائي بطولة أوروبية، تأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد مع كايزرسلاوترن الألماني رفقة الأسطورة ميروسلاف كلوزة وبطل العالم الفرنسي يوري دجوركاييف.

لكنه خسر من ديبورتفو ألافيس الإسباني 9-2 بمجموع المواجهتين، قبل أن يفقد الأخير اللقب في نهائي تاريخي أمام ليفربول انتهى 5-4.

بعد 3 سنوات ظهر ميدو، وصل مع مارسيليا إلى المرحلة نفسها ونجح في إقصاء نيوكاسل يونايتد لكنه خسر النهائي أمام فالنسيا.

فميدو هو المصري الوحيد الذي تأهل لنهائي مسابقة قارية.

صلاح

صلاح والنني تأهلا إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي موسم 2012-2013، خسرا مع بازل أمام تشيلسي الذي توج باللقب بعد ذلك على حساب بنفيكا.

والعام الماضي، ظهر صلاح بقميص مختلف في الدور ذاته، ولم يستطع مرة أخرى التأهل للنهائي حين قسى إشبيلية على فيورنتينا (5-0) قبل أن يحصد اللقب أمام دنيبرو الأوكراني.