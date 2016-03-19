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أمراض خطيرة فى إنتظارك بسبب رش البرفان على الرقبة

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أمراض خطيرة فى إنتظارك بسبب رش البرفان على الرقبة أمراض خطيرة فى إنتظارك بسبب رش البرفان على الرقبة

العطور أصبحت من الأساسيات اليومية ، و لعله لا يعلم البعض أن بعض أنواع العطو تحتوى على مركبات قاتلة و كيميائية ، بالإضافة إلى بعض الزيوت العطرية ، التى تعمل على إطالة فترة بقاء العطر فى الجسم.

و مع كل هذه المركبات الموجودة بها ، فينصح عدد كبير من الأطباء بضرورة الإبتعاد عن عادة رش العطر أو البرفان على الرقبة لدى النساء و الفتيات خاصًة

أضرار رش العطر على الرقبة

1 – تعتبر منطقة الرقبة من الأماكن ذات الحساسية ، حيث أن البشرة فى هذه المنطقة تتأثر بالعديد من العوامل ، و أهما ما إذا تعرضت لمواد كيميائية أو مركبات أخرى ، و ينتج عنها تغيير فى لون هذه المنطقة ، تسبب إسمرار شديد ، خاصًة مع عوامل الجو المختلفة.

2 – رش العطور فى هذه المنطقة أيضًا ربما يسبب تشققات فى منطقة الرقبة ، بسبب المركبات المجهولة فى العطور ، و مع الوقت تتحول إلى مناطق حمراء اللون ، و الإصابة بالحساسية المفرطة.

3 – فى حالة تعرض المركبات و الزيوت لأشعة الشمس المباشرة خاصًةأوقات الذروة و فى الصيف خصوصًا يحدث ترسبات جلدية لا يمكن إزالتها سوى بأشعة الليزر ، و يتطلب الكثير من العلاج التجميلى للعودة كما كانت.

لذلك بنصح أطباء الجلدية بعدم وضع أى عطور على المناطق التى تصل إليها الشمس ، خاصًة منطقة الرقبة ، و الإكتفاء فقط بوضعها على الملابس فقط حتى لا تتأثر البشرة بأى مشكلة.

كما يؤكد الأطباء أن إستنشاق الروائح القوية التى تكون مبعثة من الرقبة أو الوجه ، تسبب الكثير من الأمراض المستعثية ، كحدوث ضيق فى التنفس لمن يعانى من الحساسية ، و أحيانًا تؤدى إلى بطئ فى عدد ضربات القلب عن المعدل الطبيعى ، و هو ما ينذر بكوارث صحية عديدة.

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