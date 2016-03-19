الرئيس الإماراتى يعزى نظيره الروسى فى ضحايا تحطم طائرة "فلاى دبى"

بعث رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تعزية إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى ضحايا حادث تحطم طائرة "فلاى دبى" أثناء هبوطها فى مطار مدينة "روستوف أون دون" الروسية فجر اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن "بن زايد" أعرب فى برقيته عن خالص العزاء والمواساة للرئيس الروسى والشعب الروسى ولأسر الضحايا فى هذا الحادث الأليم.

كما بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتى تعزية مماثلتين إلى الرئيس الروسى.

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