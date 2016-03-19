غدًا.. بيت السناري ينظم ورشة بعنوان «تعليم العزف على آلة الكمان»

ينظم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة؛ التابع لمكتبة الإسكندرية، غدا الأحد ورشة عمل للشباب من الجنسين لتعليم العزف على آلة الكمان “المستوى الثاني والثالث”.

ويقوم المتدرب بالتعرف على النوتة الموسيقية من حيث الكتابة والقراءة وتعلم كيفية التحكم الصحيح في آلة الكمان وتعلم عزف الأوتار المطلقة مع الزمن، ويشترط أن يكون للمدرب آلة الكمان الخاصة به وكتافة الكمان وكراسة الموسيقى،وتستهدف الورشة الشباب من الجنسين بداية من 16 سنة فما فوق، بشرط الحجز المسبق.

وتأتي الورشة لمدة أربعة لقاءات كل يوم أحد، وهي أيام 20 و27 مارس و3 و10 أبريل 2016م في تمام الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السابعة مساء.

يقوم على الورشة المدرب أحمد حسن؛ مؤسس فرقة زي زمان، وعازف الكمان بدار الأوبرا المصرية يعمل كمحاضر في المراكز الثقافية والموسيقية منذ عام 2007م، كما عمل كعازف مع العديد من الفنانين الكبار مثل الفنان علي الحجار والفنانة سميرة سعيد والفنانة أصالة.