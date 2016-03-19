أخبار عاجلة

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الرئيس الإماراتي يعزي نظيره الروسي في ضحايا حادث تحطم طائرة “فلاي دبي”

Google+ Print
الرئيس الإماراتي يعزي نظيره الروسي في ضحايا حادث تحطم طائرة “فلاي دبي” الرئيس الإماراتي يعزي نظيره الروسي في ضحايا حادث تحطم طائرة “فلاي دبي”

رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

بعث رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تعزية الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ضحايا حادث تحطم طائرة “فلاي دبي” أثناء هبوطها في مطار مدينة “روستوف أون دون” الروسية فجر اليوم .

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن “بن زايد” أعرب في برقيته عن خالص العزاء والمواساة للرئيس الروسي والشعب الروسي ولأسر الضحايا في هذا الحادث الأليم.

كما بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تعزية مماثلتين الى الرئيس الروسي.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا