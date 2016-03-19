الرئيس الإماراتي يعزي نظيره الروسي في ضحايا حادث تحطم طائرة “فلاي دبي”

بعث رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تعزية الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ضحايا حادث تحطم طائرة “فلاي دبي” أثناء هبوطها في مطار مدينة “روستوف أون دون” الروسية فجر اليوم .

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن “بن زايد” أعرب في برقيته عن خالص العزاء والمواساة للرئيس الروسي والشعب الروسي ولأسر الضحايا في هذا الحادث الأليم.

كما بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تعزية مماثلتين الى الرئيس الروسي.