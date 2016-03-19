عالم يبتكر شريحة من السيليكون تزيد حجم العضو الذكرى أكثر من 5 سم

بشرى سارة لكثير من الرجال، حيث كشف الموقع العالمى “Medical Daily” النقاب عن ابتكار شريحة “Implant” من السيليكون تزيد من طول وحجم العضو الذكرى لأكثر من 5 سم وتشبه السيليكون المستخدم فى جراحات تجميل الثدى ولكن لا تحتوى على محلول ملح.

وأوضح الدكتور جيمس إليست، أستاذ المسالك البولية ومخترع شريحة السيليكون، أن كثيرا من الرجال غير سعداء بسبب صغر حجم العضو الذكرى، لافتاً إلى أن هذا الابتكار يحل هذه المشكلة دون أى آثار جانبية بالمقارنة بالإجراءات الأخرى.

وأشار إليست، إلى أن شريحة السيليكون يمكن أن تزيد من طول وحجم العضو الذكرى بحوالى 5 سم، لافتاً أن صغر حجم القضيب عن المتوسط يمكن أن يؤثر سلبا على الصحة العقلية لبعض الرجال.

وأوضح إليست الذى يعمل طبيب مسالك بولية لمدة 35 عاماً فى مدينة بيفرلى هيلز الأمريكية، أنه خلال هذا الإجراء يعطى المريض مخدر موضعى ويتم إدراج شريحة السيليكون من خلال شق صغير فى الفخذ، ويتم وضعها تحت جلد القضيب، لافتاً إلى أنه يمكن للمرضى استئناف النشاط الجنسى فقط بعد أربعة إلى ستة أسابيع من الإجراء، وما هو أكثر من ذلك، تم تصميم عملية الزرع لتبقى حتى آخر عمر الرجل بالكامل.

وأضاف العالم الأمريكى أن مزروعة السيليكون التى يتم غرسها فى القضيب تحدث ثورة فى علاج صغر حجم العضو الذكرى، لافتاً إلى أن هذا الإجراء سوف يتكلف حوالى 13 ألف دولار.

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