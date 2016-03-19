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"بصيرة": الرجال أكثر مشاركة من السيدات بمبادرة "صبح على مصر"

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"بصيرة": الرجال أكثر مشاركة من السيدات بمبادرة "صبح على مصر" "بصيرة": الرجال أكثر مشاركة من السيدات بمبادرة "صبح على مصر"
كشف المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، أن الرجال أكثر مشاركة من السيدات فى مبادرة "صبح على "، حيث تبلغ نسبة من أرسلوا رسالة واحدة على الأقل 29% بين الإناث و37% بين الذكور.

وأضاف "بصيرة"، فى بيان صحفى حول استطلاع رأى أجراه حول المبادرة، أن الأكبر سناً يعدوا أكثر مشاركةً من الشباب، حيث تبلغ النسبة بين من بلغوا من العمر 50 سنة أو أكثر 37% مقابل 27% بين الشباب فى العمر 18 إلى 30 سنة.

وأشار الاستطلاع، إلى أن نسبة المشاركة بين المصريين فى أعلى مستوى اقتصادى لا تختلف كثيراً عنها بين المصريين فى أدنى مستوى اقتصادى حيث تبلغ 38% مقابل 31% على الترتيب.

وأوضح الاستطلاع، أن ثلثى من سمعوا عن المبادرة يرون أنها يمكن أن تساعد على تحسن الأحوال، و21% يرون أنها لن تحقق أى تحسن فى أحوال البلد بينما 11% أجابوا بأنهم لا يعرفون.

وتنخفض نسبة من يرون أن مبادرة صبح على مصر ستساعد على تحسن أحوال البلد من 73% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 56% بين الحاصلين على تعليم جامعى أو أعلى.


>- "بصيرة": ثلث المصريين شاركوا فى مبادرة "صبح على مصر"

- البنت الطويلة تكسب..استطلاع رأى: 42% من الشباب يفضلون الزواج من فتاة طويلة.. و38% القصيرة.. بصيرة: 61 % من الفتيات يقبلن الزواج بدون شبكة.. 38% بدون مهر.. وأكثر من 75 % يوافقن على الزواج بدون شهر عسل

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مصر 365

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