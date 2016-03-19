إخلاء سبيل مجدى قرقر ومجدى حسين و 8 آخرين بتدابير احترازية

أخلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، سبيل مجدى قرقر القيادى بحزب الاستقلال والمتحدث باسم تحالف دعم الإخوان، ومجدى حسين رئيس حزب الاستقلال، والشيخ فوزى السعيد، وناصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية و6 آخرين، مع اتخاذ التدابير الاحترازية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى.

كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين عدة تهم، منها التحريض على العنف، ونشر الأخبار الكاذبة، وتكدير السلم العام.

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