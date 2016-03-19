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الحكومة تعكف على المراجعات النهائية لبرنامجها قبل عرضه على البرلمان

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الحكومة تعكف على المراجعات النهائية لبرنامجها قبل عرضه على البرلمان الحكومة تعكف على المراجعات النهائية لبرنامجها قبل عرضه على البرلمان
قالت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع" إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وأعضاء حكومته يعكفون حاليا على المراجعات النهائية لبرنامج المقرر عرضه على مجلس النواب يوم ٢٧ مارس الجارى، مضيفة أنه من المقرر أن يتم توزيع كتيبات على أعضاء مجلس النواب.

وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء فى إطار جدول أعماله على مدار الأيام القادمة يعكف على لقاءات لعدد كبير من وزراء حكومته، فى إطار المراجعات النهائية لبرنامج الحكومة، بالإضافة إلى اللقاءات المستمرة التى يعقدها رئيس الوزراء مع أعضاء مجلس النواب عن كافة المحافظات، حيث التقى ما يقرب من أعضاء مجلس النواب عن ٢٢ محافظة وعرض ملامح برنامج الحكومة عليهم.

وينقسم برنامج الحكومة الذى أطلق عليه اسم "بداية وأمل" إلى ثلاثة أقسام هى التحديات، والأهداف والرؤية، والبرامج، ويستهدف برنامج خفض معدل التضخم من 11.5% إلى 9%، وخفض عجز الموازنة من 11.5% إلى 8%، ورفع معدلات الادخار والاستثمار، لسد الفجوة التمويلية، وزيادة معدل النمو خلال عامين إلى 6%، ورفع كفاءة التحصيل ويهدف البرنامج إلى التوسع فى برامج تكافل وكرامة لتغطية 1.5 مليون مستفيد.

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مصر 365

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