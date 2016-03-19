وزير الرى يبحث الاستعدادات النهائية للمؤتمر "الإقليمى الافريقى الرابع للرى والصرف"

>عقد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية و الري اجتماع اللجنة التوجيهية "للمؤتمر الاقليمى الافريقى الرابع للري والصرف" والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع اللجنة الدولية للري والصرف فى الفترة من 26-28 ابريل بمدينة أسوان - تحت رعاية المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

أكد مغازى بأن الهدف من الإجتماع هو الوقوف على الترتيبات والإعدادات شبه النهائية للمؤتمر الذى سيحضره عدد من وزراء المياه الأفارقة من " بروندي ورواندا وكينيا وأوغندا وجنوب السودان وجنوب افريقيا وكذلك وزراء مياه " إنجلترا والهند".

> كما سيشارك في المؤتمر عدد من العلماء والخبراء والباحثين والمهندسين على المستوى الأفريقي والعالمي، بأكثر من 110 بحث من إفريقيا شملت "مصر وجنوب أفريقيا ونيجريا والسودان وملاوي والمغرب" وكذلك من أوربا تتضمن دول "هولندا وإنجلترا وايطاليا وألمانيا" ومن آسيا " السعودية والإمارات والهند وروسيا واليابان وكوريا "ومن قارة امريكا الشمالية تتضمن دول "أمريكا وكندا".

وأضاف مغازى بأن هذا المؤتمر يأتي في إطار جهود الوزارة لتشجيع ودعم البحث العلمي وتبادل الخبرات على المستوى العالمي لإستخدام التكنولوجيات الحديثة في مجال الإدارة المستدامة والمتكاملة للموارد المائية وتعظيم إستخداماتها والإستفادة منها لمجابهة تأثير التغيرات المناخية وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالج، فضلاً عن البحث عن موارد مائية جديدة غير تقليدية.

وأشار مغازى إلى أهمية تلك المؤتمرات التى تساهم فى تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، وأن مصر تضع نصب أعينها تعزيز وتوثيق التعاون مع أشقائها من الدول الافريقية من اجل تحقيق التنمية المستدامة على مستوى القارة الافريقية، مشيداً بالجهد الكبير المبذول للإعداد للمؤتمر .

الجدير بالذكر بأن جدول أعمال المؤتمر يتناول جلسات لعرض ومناقشة أحدث الأبحاث العلمية إلى جانب إقامة معرض علمي لأهم التقنيات الحديثة في المجالات المتعلقة بالإستخدامات المختلفة للمياه، بالاضافة الى برنامج زيارات فنية لبعض مشاريع العملاقة من بينها السد العالي وتوشكى، وكذلك زيارات سياحية للمناطق الأثرية بأسوان وجولات سياحية علي متن مراكب السياحية ومتحف النيل الذي تم افتتاحه مؤخرا.

وزير الرى: لم أتعرض لأى إصابات خلال حادث التصادم بسيارتى

>

سيارة وزير الرى تتعرض لحادث خلال جولته بـ"جنوب سيناء" دون إصابات

>