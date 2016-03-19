«علام» يصل القاهرة بعد مشاركته بمؤتمر «دور القيم الروحية للتصدي للارهاب» بالهند

مراسل «ONA»:

وصل مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قادما من الهند عن طريق أبو ظبي بعد زيارة استغرقت 3 أيام شارك خلالها فى مؤتمر دور القيم الروحية فى التصدى للتطرف والإرهاب والذي اختتمت فعالياته أول أمس الخميس فى نيودلهى .

وأكد المفتي، خلال كلمته بالمؤتمر الذي عقد الخميس، أن العالم كله يعيش حاليا أزمة روحية وخلقية حقيقية تكاد أن تودي به وتدفع به مرة أخرى إلى شرور المهالك والحروب، مشيرًا إلى أنه قد آن للإسلام أن يوصل رسالته الروحية التي تعمل على إنقاذ الإنسان والبشرية من براثن طغيان المادية المدمرة .

وأوضح، أن مجتمعنا العربي والإسلامي ظهرت فيه جماعات كثيرة، بأشكال وأسماء ومناهج متعددة ومتباينة، وكلها تدعو إلى المنهج الإسلامي وتجاهد من أجل عودة المجتمعات الإسلامية إلى جادة الصواب، لكن – وهذا مكمن الخطر – لا يوجد جماعة منها قد اعتمدت منهج الإصلاح الروحي كأساس للعودة إلى الله تعالى وكأساس لصلاح الفرد والمجتمع مثلما يفعل التصوف.

وأضاف مفتي الجمهورية، أن من تلك الجماعات جماعات ركزت فقط على الإصلاح السياسي وارتأت أن الحكم هو أساس كل شيء لكن التجربة بل التجارب الكثيرة في مصر وغيرها من الدول قد أثبتت فشل هذه النظرية، بل إنَّ هذه الجماعات ونتيجة للفشل الذريع لم تقف مع نفسها وقفة مراجعة لله تعالى، وإنما عالجت الخطأ بالخطأ، وتحولت من النضال والصراع السياسي إلى الإرهاب المسلح الذي سيدفعها بل دفعها حتما إلى الانتحار.