«النقل»:49 مليون جنيه إيرادات السكك الحديدية خلال أسبوعين

أكد أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، السبت، أن هيئة السكك الحديدية حققت إيرادات قدرها 49 مليون جنيها خلال الفترة من 1 حتى 14 مارس.

وأوضح إبراهيم، في بيان له اليوم، أن المهندس مدحت شوشة الرئيس الجديد للسكة الحديد عرض صباح اليوم على وزير النقل حصيلة الإيرادات والإجراءات التي اتخذها من أجل استعادة الإيرادات الضائعة.

وأضاف أنه رغم الزيادة المطردة في إيرادات السكة الحديد إلا أن وزير النقل مازال ينتظر المزيد، وطالب رئيس الهيئة بأن يصل بالايرادات الشهرية إلى 450 مليون جنيه شهريا حتى تحقق 6 مليار سنويا لتخفيف العبء عن موازنة الدولة وتحويل خسائر السكة الحديد إلى مكاسب وبالتالي تحسين الخدمة للمواطنين ومستوى معيشة العاملين.

من جانبه، قال المهندس مدحت شوشة رئيس هيئة السكة الحديد، إن هناك إجراءات جديدة تطبقها الهيئة حاليا لاستعادة الإيرادات ومنع التسرب من سداد قيمتها منها “حصر إيراد كل قطار وكل محصل على حدة واستمرار احكام السيطرة على مداخل كل الأرصفة في كل المحطات الرئيسية لمنع دخول اي راكب إلا بعد سداد قيمة التذكرة أيضا زيادة أعداد المحصلين على الأرصفة وفي القطارات”.

وأشار إلى أنه تم عمل لائحة مالية جديدة تشجعهم على التحصيل بما يعود بالنفع عليهم، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد إجراءات صارمة للقضاء على ظاهرة بيع التذاكر في السوق السوداء.