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«الإدارية العليا» تؤجل طعن الأزهر على حكم نشر كتاب يوسف الصديق لـ٧ مايو

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«الإدارية العليا» تؤجل طعن الأزهر على حكم نشر كتاب يوسف الصديق لـ٧ مايو «الإدارية العليا» تؤجل طعن الأزهر على حكم نشر كتاب يوسف الصديق لـ٧ مايو

الدكتور احمد الطيب – شيخ الازهر

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الطعن المقدم من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لإلغاء حكم إلزام مجمع البحوث الإسلامية بطبع ونشر كتاب عن النبي يوسف وقصته مع امرأة العزيز لجلسة 7 مايو المقبل.

واستند شيخ الأزهر في طعنه إلى أن المؤلف غير متخصص، وأن مضمون الكتاب يمثل تعقيبًا على ما جاء بالقرآن، كما تضمن إساءة إلى النبي يوسف عليه السلام، بحسب تأكيده.

كانت محكمة القضاء الإداري قد ألغت قرار المجمع برفض التصريح بنشر الكتاب، وأكدت في حيثياتها أن المؤلف لا يشكك في ثوابت العقيدة الإسلامية، ولا يتعارض مع القرآن الكريم، كما أن المؤلف هدف لتبرئة سيدنا يوسف من تهمة ممارسة الفحشاء، بالإضافة إلى أن باب الاجتهاد مفتوح دون قيد، مادام لم يتضمن إساءة أو تحريفًا للدين.

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