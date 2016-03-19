لعبة في الجول – شوقي غريب يختار أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر ' قائد المحلة من بينهم '

من بين جميع نجم كرة القدم المصرية عبر التاريخ، من أفضل 5 من وجهة نظر لاعب ومدرب الفراعنة السابق شوقي غريب؟

FilGoal.com سأل المدير الفني الحالي للإنتاج الحربي عن رأيه في الخماسي الأفضل بتاريخ مصر، فأجاب بأنه بعض الأجيال ستتعرض للظلم لأنه لم يراها إضافة لعناصر الجيل الجديد الذي مازال أمامها الكثير.

لكن نجم غزل المحلة السابق استقر على الـ5، وكان أولهم "بيبو".

1- محمود الخطيب.

يقول غريب:"حصل على لقب أفضل لاعب في القارة رغم قلة إنجازات المنتخب في عهده".

2- حسن شحاتة.

يعلق "هو علامة بارزة في تاريخ الكرة المصرية والآسيوية، حقق الكثير من البطولات مع الزمالك".

3- حسام حسن.

يعقب "الهداف الكبير مع كل الفرق التي لعب لها".

4- محمد السياجي.

يوضح "القائد العظيم الذي حقق الدوري للمحلة، كان لاعبا على خلق عال وأداء لن نشاهده مرة أخرى".

5- عصام الحضري.

يقول:"الحارس الأفضل في تاريخ مصر بالنظر إلى حجم البطولات التي حصدها، فلقد خاض 18 مباراة متتالية مع الفراعنة لم نخسر فيها رغم مواجهتنا لكوكبة من النجوم الأفارقة المحترفين في أكبر أندية أوروبا".

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