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محافظ السويس ومدير الأمن يتفقدان شارعى سعد زغلول والمحكمة

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محافظ السويس ومدير الأمن يتفقدان شارعى سعد زغلول والمحكمة محافظ السويس ومدير الأمن يتفقدان شارعى سعد زغلول والمحكمة
تفقد اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس واللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس شارعى سعد زغلول والمحكمة.

وأعطى المحافظ تعليماته لمديرية الطرق وحى السويس لسرعة البدء فى رصف ورفع كفاءة الشارعين بعد الانتهاء مباشرة من رصف شارعى الجيش و 23 يوليو للتسهيل الحركة المرورية على المواطنين من وإلى الشارع، بالإضافة إلى تنظيم المنطقة ومنع السيارات من الوقوف خطأ، مؤكدا على إدارة المرور التواجد المرورى المستمر بالشارع وتحرير محاضر لمن يخالف التعليمات.

وأكد الهياتمى على رئيس حى السويس سرعة إعداد تقرير ودراسة عن مبنى الحزب الوطنى السابق بشارع سعد زغلول منذ ثورة 25 يناير وكيفية الاستفادة منه، ورافق المحافظ فى الجولة كل من نشأت البارودى السكرتير العام المساعد واللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس واللواء إيهاب لمعى مساعد مدير الأمن ومنى السويفى مدير عام الطرق والنقل.

أحمد الهياتمى -محافظ السويس-اللواء مجدى عبد العال (1)

أحمد الهياتمى -محافظ السويس-اللواء مجدى عبد العال (2)

أحمد الهياتمى -محافظ السويس-اللواء مجدى عبد العال (3)

أحمد الهياتمى -محافظ السويس-اللواء مجدى عبد العال (4)

أحمد الهياتمى -محافظ السويس-اللواء مجدى عبد العال (5)

أحمد الهياتمى -محافظ السويس-اللواء مجدى عبد العال (6)


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