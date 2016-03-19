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وزير الرى ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان طريق وادى المحاشى

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وزير الرى ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان طريق وادى المحاشى وزير الرى ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان طريق وادى المحاشى
افتتح المهندس حسام المغازى وزير الرى واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء طريق وادى المحاشى الكائن بين طريق طابا نويبع بطول 3 كيلو و700 متر، بتكلفة 11 مليون جنيه بإشراف المهندس مبارك منصور مدير فرع المقاولون العرب بجنوب سيناء.

ومن المقرر أن يفتتح وزراء الرى والصحة والآثار والأوقاف ومحافظ جنوب سيناء عددا من المشروعات التنموية اليوم، فى ذكرى تحرير طابا، منها مدرسة الشهيد عمرو مصطفى بنويبع ، وكيل نيابة جنوب سيناء الذى استشهد فى حادث إرهابى بفندق بشمال سيناء، وافتتاح مهرجان ومعرض السجاد اليدوى الذى تنظمه جمعية سياحة وتنمية البيئة فى إطار مشروع التواصل المجتمعى مع بدو نويبع، وتفقد الأعمال الإنشائية لكبارى مجرى السيل، وافتتاح 96 وحدة إسكان وتسليمها لمستحقيها بتكلفة 4 ملايين جنيه، وافتتاح مساكن التعمير 108 وحدات، وحضور مهرجان سباق الهجن بوادى نجيرة.


>- محافظ جنوب سيناء يرفع العلم المصرى احتفالا بذكرى تحرير طابا.. اليوم
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