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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون الرئيس الروسي

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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون الرئيس الروسي رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون الرئيس الروسي

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية الى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في ضحايا حادث تحطم طائرة "فلاي دبي" أثناء هبوطها في مطار مدينة "روستوف أون دون" الروسية فجر اليوم .

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة في برقيته عن خالص العزاء والمواساة للرئيس الروسي والشعب الروسي الصديق ولأسر الضحايا في هذا الحادث الأليم.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين الى الرئيس الروسي.
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