الداخلية : بدء قبول طلبات التقدم لحج القرعة لعام 2016 ابتداءً من الإثنين

أعلنت وزارة الداخلية عن البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة لعام 2016، وذلك إبتداءً من يوم الإثنين 21 مارس حتى يوم الإثنين 4 أبريل.

وتقدمت وزارة الداخلية، في بيان عبر صفتحتها الرسمية بـ”فيسبوك” اليوم السبت، بخالص التهنئة لأبناء الشعب المصرى العظيم بمناسبة إقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 2016م.

وأضاف البيان: “تُعلن وزارة الداخلية عن البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 21/3/2016م حتى يوم الإثنين الموافق 4/4/2016، حيث تقدم الطلبات خلال مواعيد العمل الرسمية بجميع مراكز وأقسام الشرطة بمديريات الأمن بكافة محافظات الجمهورية أو من خلال الموقع الالكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.. على أن يتم التنبيه على مقدم الطلب انه سيتم إجراء القرعة من حصة المديرية التابع لها محل إقامته الوارد ببطاقة الرقم القومى”.

وتابع البيان: بالنسبة لإجراءات قبول طلبات التقدم لحج القرعة.. يراعى إتباع الشروط والإجراءات التالية:

( أولاً: تعليمات التقدم بطلبات حج القرعة )

1. تقدم الطلبــات إلى القسم – المركز – مديريات الأمن – الموقع الالكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية “www.moi.gov.eg – الاتصال بالخدمات الصوتية على رقم 27983000-02 دون التقيد بمحل الإقامة وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية وفى حالة إنتهاء سريانها لا يقبل الطلب.

2. بناءً على القرارات الصادرة عن إجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج هذا العام سيتم توحيد جهة تسجيل جميع بيانات المتقدمين للحج وعلى المواطن أن يختار الجهة التى يريد الحج عن طريقها ( قرعة – سياحة – تضامن ) بحيث لا يكون هناك تكرار للإسم فى أكثر من قرعة على أن يكون ذلك قبل إجراء القرعة.

3. تدون البيانات بهذا الطلب من واقع بطاقة رقم قومي سارية ولن تقبل الطلبات فى حالة إنتهاء صلاحية البطاقة.

4. لا يجوز تقديم أكثر من طلب حج لذات الشخص بأقسام ومراكز أخرى وفي كل الأحوال ستلغى الطلبات المكررة ولن يدخل القرعة سوي الطلب المدرج به محل الاقامة المدون ببطاقة الرقم القومي ولن تسمح المنظومة الإلكترونية لمقدمى طلبات الحج بالتقدم لأداء فريضة الحج فى أكثر من مديرية.

5. لا يجوز تقديم طلب لأكثر من مرافق واحد فقط مهما بلغ سنه.

6. يشترط لقبول الطلب مرور خمس سنوات هجرية على أخر أداء لفريضة الحج ابتداءً من عام 1431 هـ -2010 م وما قبلها سواء عن طريق (القرعة-السياحة-وزارة التضامن – الهيئات) ويستثنى من ذلك المرافق لأحد والديه أو الزوج المرافق لزوجته التى لم يسبق لها الحج أو من تقدم بشهادة تحركات بعدم سابقة الحج.

7. ألا يقل السن بالنسبة للرجال عن 25 عاماً إلا إذا كان مرافقاً لأحد والديه المستوفى لشروط حج القرعة وفى حالة المرافق صغير السن (ذكور / إناث) يشترط استخراج جواز سفر منفصل ولا يضاف على جواز سفر أحد والديه وتحتسب التأشيرة الممنوحة له من ضمن حصة المديرية من التأشيرات وتحدد قيمة الرحلة والرسوم وفقاً للفئة العمرية للمرافق.

8. الإناث أقل من 45 عام يشترط لسفرهم وجود محرم مرافق لهن مع وجود إثبات لصله القرابة على ألا يقل سن المحرم عن 18 عام ويعتمد فى تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 15/7/2016 م الموافق 10 شوال 1437 هـ.

> نسبة الـ 10% ) لأكبر المتقدمين سناً..

تخصص نسبة الـ 10% من تأشيرات الحج لأكبر المتقدمين سناً حيث ستقوم المنظومة الالكترونية للحج والتى تطبق هذا العام بتجميع بيانات المتقدمين وترتيبهم تنازليا حسب السن لكل محافظة على حده وإدراج ما دون ذلك ضمن القرعة العامة.

بالنسبة للفائز بالحج ضمن نسبة الـ 10% يشترط اصطحاب مرافق واحد فقط (ذكر أو أنثى) مع مراعاة شروط السن والمحارم من أقاربه حتى الدرجة الثالثة ليكون قادراً على رعايته من الناحية العمرية والصحية ويتم مناظرة المرافق من السيد اللواء / مساعد المدير للشئون المالية والإدارية بالمديرية أو من ينيبه.

فى حالة استبدال المرافق للفائز بالتزكية ( نسبة 10 % ) بفرصة الحج يقوم بالتقدم بطلب للسيد اللواء / مساعد المدير للشئون المالية والإدارية بالمديرية للموافقة على الاستبدال وفقا للتعليمات والشروط.

فى حالة تنازل أو وفاة كبير السن الفائز بالتزكية ضمن نسبة الـ 10% تلغى فرصة المرافق له فى الحج تلقائياً .

كبار السن “فوق 70 عام” – الحالات المرضية المزمنة – ذوى الاحتياجات الخاصة – الفائزين بقرعة الحج.

يشترط إصطحاب مرافق واحد فقط ( ذكر أو أنثى ) مع مراعاة شروط السن والمحارم من أقاربه حتى الدرجة الثالثة ليكون قادراً على رعايته من الناحية العمرية والصحية ويتم مناظرة المرافق من السيد اللواء / مساعد المدير للشئون المالية والإدارية بالمديرية أو من ينيبه.

كبير السن ( فوق 70 عام ) – المريض بمرض مزمن – ذوى الاحتياجات الخاصة , الفائز بقرعة الحج فى حالة تنازله عن فرصة الحج أو وفاته يلتزم المرافق له بإخطار المديرية بذلك حيث تظل تأشيرة الحج الممنوحة له سارية إذا ما إتفقت مع القواعد والضوابط التى تضمنها الكتاب الدورى المنظم لذلك .

فى حالة وفاة المرافق للحاج (كبير السن – المريض بمرض مزمن – ذوى الاحتياجات الخاصة ) أو تنازله عن السفر.. فعلى الحاج إخطار السيد اللواء / مساعد المدير للشئون المالية والإدارية بالمديرية للموافقة على استبدال المرافق بمرافق آخر.

يشترط لمرافقة كل من كبار السن ( فوق 70 عاماً ) الفائز بالقرعة العامة ونسبة ( 10 % ) للأكبر سناً والمرضى بأمراض مزمنة (أمراض الكبد، القلب، السرطان، الفشل الكلوى، أمراض الجهاز التنفسى، امراض المناعة) وأصحاب الاحتياجات الخاصة (كفيف معوق) إصطحاب مرافق واحد من أقاربهم حتى الدرجة الثالثة – بشرط أن تسمح حالته الصحية والعمرية برعاية كبير السن أو المريض بعد المناظرة بمعرفة السيد اللواء/ مساعد المدير للشئون المالية والإدارية بالمديرية أو من ينيبه ويستثنى من سابقة الحج المرافق لزوجته أو لأحد والديه أو من تقدم بشهادة تحركات تفيد عدم سابقة السفر للحج.

> سيتم الإعلان عن موعد إجراء القرعة بين المتقدمين بالمحافظات واعلان الفائزين ويحظر التنازل أو البيع أو الهبة لفرصة الحج إلى آخرين ولا تورث فى حالة الوفاة وتوقيع المتقدم على الطلب يعد بمثابة إقرار منه بالموافقة على ذلك، وفى حالة الانسحاب نهائياً من الرحلة تؤول فرصة الحج إلى الفائز فى القرعة الإحتياطية بالمديرية وفقاً لأولوية ترتيب الفائزين .

> يتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة بكل محافظة وفقاً للحصــــــة التى تقرر لها فى ضــــوء عدد المتقدمين منها.. على أن يتم إجـــــراء قرعة على عدد إضافى بنسبة 20% من حصة المحافظة ليكـون احتياطياً لحالات الاعتذار عن السفر، الوفاة ، عدم الســـداد.

يلتزم الفائز بفرصة حج القرعة بالآتى..

سداد رسوم الحج في المواعيد المحددة ويعتبر عدم السداد خلال المدة المعلنة تنازلاً من الفائز بالقرعة عن حقه فى أداء الحج هذا العام.. وفى حالة الاعتذار عن فرصة الحج قبل يوم (18 أغسطس/ 15 شوال) سيتم رد الرسوم بعد خصم المصاريف الإدارية وبعد ذلك التاريخ سيتم رد رسوم مقابل الخدمات الأساسية المقدمة فقط ( شيكات الإركاب ) بالمملكة لسداد باقى المبالغ للجهات المتعاقد معها بالسعودية مسبقاً ولا يمكن ردها وفقاً للأنظمة المعمول بها الصادرة من وزارة الحج وبالنسبة لتذاكر الطيران يتم المراجعة بين شركة الطيران والحاج دون أدنى مسئولية على الإدارة العامة للشئون الإدارية.

> تقديم شهادة الموقف التجنيدى لمن هم في سن التجنيد وموافقة جهة العمل على السفر (بالنسبة للعاملين بالدولة الذين يطلب منهم ذلك).

تقديم جواز سفر دولى مميكن سارى المفعول لمدة سنة على الأقل وسيتم رفض جواز السفر المجدد مدة صلاحيته من الداخل وعدد (2) صور حديثة مقاس (4 × 6) خلفية بيضاء.

عدم استخدام الدبوس في تثبيت صورة الحاج في صفحة بيانات الجواز وذلك طبقاً لتعليمات القنصلية السعودية ويتم تثبيت الصور والشهادة الصحية بغلاف الجواز الخلفي.

التطعيم قبل السفر بـ (10) أيام على الأقل ومدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من أخر تطعيم بلقاح الحمى المخية الشوكية وباللقاح الرباعي ACYW135 ويوصى بلقاح الإنفلونزا الموسمية أو ما يستجد من تطعيمات مقررة بمعرفة وزارة الصحة.

> ضرورة الالتزام بارتداء بطاقة التعريف (الكارنية) وإسورة المعصم الموضح عليهما بيانات الحاج، وذلك لتسهيل التعرف عليهم وتحديد شخصياتهم.

اتباع تعليمات الطيران المدني للحقائب حيث ان الحد الأقصى للوزن المسموح للحاج لحمله معه في الطائرة (32 كيلو جرام) وأبعاد الحقيبة على النحو التالي (الطول 56 سم، العرض 45 سم، الارتفاع 25 سم)

اتباع تعليمات مكتب شئون الحجاج المصريين والخاصة بالفترة الزمنية للبرنامج (متوسط 30 يوم) من تاريخ السفر وكذا ببرنامج التفويج والتسكين والتحركات سواء في السفر أو العودة للبلاد أو التنقل داخل مدن المملكة أ وأماكن المشاعر المقدسة ، كما يلتزم بالتواجد وفقاً للمواعيد والأماكن المخصصة من رئاسة مكتب شئون الحجاج ويحظر تعديل مواعيد السفر بطريقة منفردة من قبل الحاج لارتباط ذلك بالحصة المقررة للنقل ولا يجوز للحاج أن يبرم أى إتفاق أو عقد بصفة شخصية مع أى جهة داخل المملكة العربية السعودية ويعتبر توقيع الطالب إقراراً منه بذلك.

> الإفصاح عن المبالغ المالية أو الأدوات القابلة للتداول أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وما فى حكمها بما لا يتجاوز قيمته (60.000 ألف ريال سعودى) فقط أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

> عدم إصطحاب أحد أقاربه المقيمين داخل المملكة العربية السعودية داخل الفنادق بمكة – المدينة – المخيمات بمشعري عرفات ومنى.

اتباع تعليمات وزارة الداخلية السعودية وعدم مخالفة قواعد الأمن العام وسلطات الدفاع المدني والحريق أثناء الإقامة بالفنادق والمخيمات ووسائل الإنتقال بين مدن المملكة والمشاعر المقدسة .

(ثانياً: مواصفات وشروط حج القرعة)

فى ضوء التوسعات التى تتم حالياً بالمملكة العربية السعودية سيتم توفير مساكن لحجاج القرعة بمنطقة الحرمين بالمنطقة المركزية تبعد بحد أقصى (1500 متر من الحرم المكي و650 متر من الحرم النبوي) مع الاحتفاظ للحجاج بغرفهم خلال أيام التشريق.

> فى حالة السكن على بعد 2000 م يتم توفير وسيلة إنتقال من مقر الإقامة والعكس لتأدية الصلوات بالحرم المكى ولا يجوز للحاج طلب تعديل التسكين لارتباطه بتفويج كامل المديرية التابع لها الحاج.

الالتزام بالمساحة المحددة لكل حاج داخل الغرفة بما تقرره السلطات السعودية كل عام.

لا يحق المطالبة بالإقامة بغرفة خاصة للحاج ومرافقه بدعوى الرعاية وتكون الإقامة داخل غرف مشتركة يصل عدد شاغليها بحد أقصى (6 أفراد) مع الفصل بين السيدات والرجال وفقاً لشروط السلطات السعودية.

تكون مساكن الحجاج مزودة (بالمصاعد، أجهزة التكييف، ثلاجات فندقية، آسرة، أغطية ومخدات).

بالنسبة للمشاعر المقدسة (منى – عرفات): لن يسمح بدخول منطقة المشاعر إلا للحجاج الذين يرتدون كارت التعارف وأسورة المعصم .

> لا يتم تصعيد حجاج القرعة من مكة المكرمة إلى مشعر منى يوم التروية حيث يتم التصعيد مباشرة إلى مشعر عرفات يوم 8 ذو الحجة.

> لا يشمل البرنامج وجود أماكن مبيت بمزدلفة حيث يتم التوقف بالأتوبيسات لجمع الجمرات وأداء صلاتي [المغرب – والعشاء] ثم التوجه إلى منى.

> تخصيص مخيمات بمشعر عرفة مكيفة ومجهزة للإقامة.

أماكن السكن بمخيمات مشعر منى محدودة للغاية (90 سم تقريباً لكل حاج) لذا يلتزم الحاج بعدم إصطحاب أمتعة كبيرة أثناء التوجه لأداء المناسك.

الخيام مفروشة بالسجاد وصوفا بد بمشعرى عرفة ومنى -وتوفير وجبات ومياه صالحة للشرب لكل حاج خلال أيام المشاعر بمني وعرفات.

يلتزم الحاج بجدول تفويج الحجاج من المخيمات بمنى إلى جسر الجمرات لأداء نسك الرمى مع عدم الإفتراش بالطرق المحيطة بالحرمين والمشاعر المقدسة وجسر الجمرات والإلتزام بقواعد الأمن والسلامة ويحظر التزاحم والتدافع والتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة طبقاً لتعليمات السلطات السعودية .

أعلنت وزارة الحج السعودية عن الرقم المجانى وهو (8004304444) لمركز التواصل والإتصالات والإستفسارات من الحجاج داخل المملكة وكذا الرقم (00966920002814) مـن خارجها، لحجاجها لاستقبال استفساراتهم وملاحظاتهم.

> سيتم تنظيم النفرة بعد إنتهاء المشاعر من منى إلى مكة موزعه على مرتين الأولى فجر يوم 12 ذو الحجة (للمتعجل) والثانية عقب الزوال يوم 13 ذو الحجة بنسبة 50% من الحجاج عن كل يوم.

للإستفسار يمكن الإتصال بمديرية الأمن التابع لها المواطن أو الإدارة العامة للشئون الإدارية على أرقام تليفونات (24863455 – 24863456 -24677485)

أو على تليفون مركز إتصالات منظومة الحج الإلكترونية رقم (27983000-02).