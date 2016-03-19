«فلاي دبي» تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول حادث الطائرة المنكوبة

يعقد الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي غيث الغيث، مؤتمرا صحفيًا،بعد قليل، في المكتب الإعلامي لحكومة دبي حول حادثة طائرة فلاي دبي التي تحطمت صباح السبت 19 مارس في مطار روستوف جنوب روسيا .

وأعلن رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس مجلس إدارة شركة “فلاي دبي” سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ،أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق آلية الاستجابة للأزمات في حادثة تحطم طائرة فلاي دبي أثناء هبوطها في مطار مدينة روستوف أون دون الروسية ، مشددا على أن حكومة دبي لا تدخر جهدا في تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لذوي الضحايا.

> ويتواجد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ومنذ الإعلان عن الحادث بمقر غرفة عمليات فلاي دبي حيث يترأس عملية إدارة الأزمة وقيادة فريق جمع المعلومات عن ملابسات الحادث.

> وأوضح أن سفارة الدولة في روسيا فتحت مكتبا لمتابعة تطورات الحادث وتقديم المساعدة لأهالي الضحايا والرد على جميع الاستفسارات .

> وأكد أن فلاي دبي تمتلك أحدث أسطول جوي وطائرات حديثة وطواقم محترفة، مرجحا أن يكون الحادث “نتيجة ظروف جوية.