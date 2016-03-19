العثور على الصندوق الأسود الثانى لطائرة “فلاي دبي” المنكوبة في روسيا

أعلنت هيئة التحقيق الروسية، منذ قليل، عن العثور على الصندوق الأسود الثاني لطائرة شركة “فلاي دبي” المنكوبة فى روسيا، والتى سقطت أثناء الهبوط فى مطار روستوف على نهر الدون.

وكان قد عثر المتخصصون الروس فى مكان تحطم طائرة “فلاى دبى” المنكوبة فى روسيا على الصندوق الأسود الأول للطائرة، وذلك خلال عمليات البحث الذى قام به رجال الإنقاذ الروس فجر اليوم .

وأعلن المتحدث باسم لجنة التحقيق فلاديمير ماركين، في بيان نقلته عنه وكالة “سبوتنيك” الروسية، أنه بالفعل تم العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة.

يذكر أن 62 شخصًا لقوا مصرعهم في تحطم طائرة بوينج قادمة من دبي صباح اليوم، في مطار روستوف سور لو دون في جنوب روسيا، وفقا لما نقلته وكالة “تاس” الرسمية عن ممثل لوزارة الحالات الطارئة الروسية.