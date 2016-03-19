مدونو تويتر يدشنون #افضح_ولاد_أمريكا لفضح العناصر الممولة من الخارج

أطلق عدد من مدونى موقع التدوين المصغر تويتر هاشتاجا جديدا اليوم السبت، باسم "#افضح_ولاد_أمريكا" لكشف ما وصفوه بالخيانة والعمالة، وفضح العملاء والعناصر التى تلقت تمويلات أجنبية من الخارج على حد قولهم.

الهاشتاج الذى دشنه عدد من المدونين منذ قليل، جاء للضغط على فتح قضية التمويل الأجنبى ونشر العناصر المتورطة فى التمويل وعدم الاستجابة للضغوطات الأجنبية التى تهدف لإغلاق القضية، مطالبين بالكشف عن أسماء المتورطين فى تلقى تمويلات أجنبية.

واعتبر المدنون أن العناصر التى تلقت تمويلات خارجية دون إطار قانونى وأهداف غير معلومة، يجب أن يخضعوا للمحاكمات العاجلة والفورية، بسبب تورطهم فى الإضرار بمصلحة الوطن، ومساهمتهم فى إحكام المؤامرة الخارجية على مصر بحسب وصفهم.

فيما غرد أحد المدونين قائلاً: "يا ريس لا تستجيب للضغوط وإحنا وراك وافضح الخونة والعملاء من حقنا نعرف هما قبضوا ليه عشان يخربوا البلد"، فيما قال آخر: "شاركوا فى هاشتاج #افضح_ولاد_أمريكا لفضح الخونة والعملاء الذين تلقوا تمويلات من ماما أمريكا".

يأتى هذا بالتزامن مع انعقاد محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم السبت، لنظر قرار هيئة التحقيق القضائية، بمنع 4 متهمين وأسرهم من التصرف فى أموالهم، على خلفية التحقيقات التى تجرى بشأنهم فى قضية تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكى.

وكان قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارا بمنع حسام بهجت والمحامى جمال عبد العزيز عيد واثنين آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف فى أموالهم وكافة ممتلكاتهم، فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية فى قضية "التمويل الأجنبى غير المشروع".

يشار إلى أن التحقيقات تشمل العديد من أصحاب المراكز الحقوقية الذين تبين أنهم يتلقون أموالا كثيرة من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون.

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