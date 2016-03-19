أخبار عاجلة

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ليسود غدا طقس لطيف شمالا

Google+ Print
الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ليسود غدا طقس لطيف شمالا الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ليسود غدا طقس لطيف شمالا
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غدا الأحد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ليسود طقس لطيف شمالا حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا .

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وعلى شمال الدلتا يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على أغلب الأنحاء ، مثيرة للأتربة جنوبا مما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع موج البحر المتوسط من مترين إلى ثلاثة أمتار والبحر الأحمر من مترين إلى المترين ونصف متر، والرياح السطحية في البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :
>


>

الصغرى العظمى
>


>القاهرة 15 23
>الإسكندرية 12 19
>مطروح 11 19
>بورسعيد 15 20
>دمياط 14 20
>بلطيم 13 20
>الإسماعيلية 13 23
>السويس 13 23
>العريش 6 21
>نخل 8 22
>طابا 9 23
>الطور 13 22
>مرسى علم 15 28
>الغردقة 14 27
>شرم الشيخ 19 27
>رفح 14 20
>كاترين 9 17
>سيوة 11 21
>المنيا 10 23
>الفيوم 11 23
>رأس سدر 14 20
>أبوسمبل 18 32
>وسط الدلتا 15 22
>أسيوط 12 23
>سوهاج 12 24
>الأقصر 15 28
>أسوان 18 32
>شلاتين 18 31
>حلايب 19 29
>الوادى الجديد 12 27
>قنا 15 25
>نويبع 19 23
>السلوم 12 19

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
>

الصغرى العظمى
>

مكة المكرمة 23 39
>المدينة 19 34
>الرياض 16 29
>المنامة 20 25
>أبوظبى 19 28
>الدوحة 20 28
>الكويت 14 26
>دمشق 10 20
>بيروت 15 20
>عمان 11 15
>القدس 7 14
>غزة 16 19
>بغداد 15 29
>مسقط 25 32
>صنعاء 14 28
>الخرطوم 26 40
>طرابلس 13 29
>تونس 12 26
>الجزائر 8 18
>الرباط 9 18
>نواكشوط 18 28

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
>

الصغرى العظمى
>

أنقرة 2 9
>اسطنبول 75 10
>اسلام اباد 12 20
>نيودلهى 19 34
>جاكرتا 26 34
>بكين 3 17
>كوالامبور 25 34
>طوكيو 9 15
>أثينا 10 19
>روما 8 16
>باريس 3 8
>مدريد 2 14
>برلين 4 7
>لندن 4 10
>مونتريال -12 صفر
>موسكو -9 -2
>نيويورك صفر 4
>واشنطن 3 5

موضوعات متعلقة :

"الأرصاد": طقس اليوم معتدل وارتفاع الحرارة 10 درجات وعواصف ترابية غدا
>
>الأرصاد: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة مصحوب بعواصف ترابية غدا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر