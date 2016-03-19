الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ليسود غدا طقس لطيف شمالا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غدا الأحد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ليسود طقس لطيف شمالا حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا .

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وعلى شمال الدلتا يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على أغلب الأنحاء ، مثيرة للأتربة جنوبا مما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع موج البحر المتوسط من مترين إلى ثلاثة أمتار والبحر الأحمر من مترين إلى المترين ونصف متر، والرياح السطحية في البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

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الصغرى العظمى

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

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الصغرى العظمى

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وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

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الصغرى العظمى

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"الأرصاد": طقس اليوم معتدل وارتفاع الحرارة 10 درجات وعواصف ترابية غدا

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