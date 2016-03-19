للمرأة.. الثوم والبرتقال والسبانخ أطعمة يومية لنظام غذائى صحى

أوضح الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، أن عددا كبيرا من الأطفال والنساء يعانين من نقص الحديد وفيتامين د؛ ويرجع ذلك لعدم تناول الأطعمة الغذائية التى تحتوى على عناصر غذائية مهمة للجسم وخصوصا أثناء فترة الحمل وانقطاع الطمث.

ووفقا للدكتور "Sandhya Gugnani- متخصص التغذية، قائلا: من المهم جدا الحفاظ على التوازن الغذائى للنساء؛ لأن أجسادهن تمر بالكثير من التغيرات سواء فى فترة الحمل أو انقطاع الطمث، مشيرا إلى أنه من الضرورى على المرأة أن يشمل نظامها الغذائى اليومى أطعمة ضرورية تمد الجسم بعناصر مهمة.

وحسب التقرير؛ فإن الأطعمة الغذائية التى يجب على المرأة تناولها بشكل يومى: الثوم؛ فإنه يحتوى على قيمة غذائية عالية من الفيتامينات منها سى وب6 والمنجنيز والسيلينيوم، كما أنه يساعد على الحد من ضغط الدم ويقلل من مستوى السكر فى الدم، ومن الفوائد الأخرى للثوم يحتوى على مضادات للأكسدة ويمنع أنواعا معينة من السرطان ويؤخر سن الشيخوخة وترقق العظام.

وتابع التقرير، فمن الأطعمة المهمة للمرأة، البرتقال فهو مصدر غنى بفيتامين سى ويمنع شيخوخة الجلد والسرطان؛ كما أنه غنى بالألياف التى تساعد فى السيطرة على مرض السكر، وأيضا السبانخ مصدر غنى بالفيتامينات والمعادن وتحتوى على مواد مضادة للأكسدة ومصدر غنى بفيتامين أ.

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