قتيلان وسبعة جرحى بانفجار في إسطنبول

قالت وسائل إعلام تركية إن قتيلين وسبعة جرحى سقطوا جراء انفجار “انتحاري” هزّ شارع الاستقلال المكتظ في إسطنبول التركية اليوم السبت.

وقال مراسل الجزيرة في إسطنبول عامر لافي إن الشرطة أغلقت شارع الاستقلال، بينما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الانفجار.

وبيّن المراسل أنه لا أحد يعرف إلى الآن سبب الانفجار الذي تشير المعلومات الأولية إلى أنه بالقرب من المقر الرئيسي لحزب الشعب الجمهوري.

وبحسب المراسل فإنه لا يتوقع أن يكون عدد الضحايا كبيرا، لأن المكان ليس مكتظا في الصباح عادة.

وأشار المراسل إلى أن شارع الاستقلال المخصص للمشاة يعد أحد شوارع إسطنبول الرئيسية، وهو متفرع من ميدان تقسيم، وفيه العديد من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، وهو قبلة أساسية للسياح الذين يزورون المدينة.