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وزير الدفاع: بطولات رجالنا فى سيناء تجسد نضال أبناء مصر جيلا بعد جيل

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وزير الدفاع: بطولات رجالنا فى سيناء تجسد نضال أبناء مصر جيلا بعد جيل وزير الدفاع: بطولات رجالنا فى سيناء تجسد نضال أبناء مصر جيلا بعد جيل
زار الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، يرافقه كبار قادة القوات المسلحة المصابين من أبطال القوات المسلحة، الذين أصيبوا أثناء أدائهم لمهامهم فى تطهير البؤر الإجرامية بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى فى شمال سيناء، ويخضعون للعلاج حاليًا بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة ومستشفى الحلمية العسكرى.

ونقل القائد العام تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياته لهم بالشفاء العاجل، مؤكدًا أن ما يقدموه من بطولات وتضحيات فى التصدى لقوى الشر والإرهاب وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن ومقدساته، يجسد نضال أبناء الأوفياء جيلاً بعد جيل ومبعث فخر واعتزاز لكل مصرى.

ووجه الفريق أول صدقى صبحى، بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين حتى تماثلهم للشفاء والعودة إلى وحداتهم؛ لاستكمال الدفاع عن كرامة الوطن وسيادته.


>- وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش لوضع أكاليل الزهور على نصب شهداء القوات المسلحة
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مصر 365

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