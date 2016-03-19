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خوفا من المشاكل.. إدارة الأهلي تلغي سفر الأعضاء إلى الإسكندرية

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خوفا من المشاكل.. إدارة الأهلي تلغي سفر الأعضاء إلى الإسكندرية خوفا من المشاكل.. إدارة الأهلي تلغي سفر الأعضاء إلى الإسكندرية

قررت إدارة النادي الأهلي إلغاء سفر أعضاء النادي لحضور مباراة الفريق أمام ريكرياتيفو الأنجولي.

وكانت إدارة الأهلي قد قررت سفر بعض أعضاء النادي لمؤازرة الفريق من الملعب في برج العرب، في ظل غياب الجماهير.

وتجمع الأعضاء بالفعل أمام بوابات النادي واستقلوا الحافلات للسفر إلى الإسكندرية حيث محل المباراة.

وحين علمت الإدارة بتجمع عدد كبير من الجماهير في شارع صلاح سالم، قررت الإدارة إلغاء الرحلة خوفا من حدوث أي الأفراد المتجمهرين في الشارع.

اتحاد الكرة ممثلا في محمود الشامي عضو المجلس، أكد بأن الجمهور لن يحضرو مباراتي الأهلي والزمالك سواء جمهور عادي أو أعضاء. "طالع التفاصيل"

ويلتقي الأهلي مع نظيره ريكرياتيفو الأنجولي مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب في السادسة مساءً، بإياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

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