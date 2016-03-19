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مفتى الجماعة الإسلامية يفتى بتحريم تعليق الصور الفوتوغرافية على الحوائط

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مفتى الجماعة الإسلامية يفتى بتحريم تعليق الصور الفوتوغرافية على الحوائط مفتى الجماعة الإسلامية يفتى بتحريم تعليق الصور الفوتوغرافية على الحوائط
أفتى الشيخ عبد الآخر حماد، مفتى الجماعة الإسلامية، بتحريم تعليق الصور الفوتوغرافية على الحوائط، مشيراً إلى أنه يجب أن تكون الصور للضرورة فقط.

وقال "حماد"، فى فتوى منشورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "المقصود من الصور التى تمنع دخول الملائكة كل الصور المحرمة، ويدخل فى ذلك التماثيل والصور المرسومة باليد إذا كانت من ذوات الأرواح، وأما الصور الفوتوغرافية فقد وقع فيها خلاف بين المعاصرين، والأرجح - والله أعلم - أن تلك الصور إن كانت لضرورة أو حاجة كصور البطاقة أو جواز السفر ونحو ذلك فلا تحرم، أما تعليقها على الجدران فلا يجوز لما فى ذلك من التعظيم لها، والله أعلم".


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