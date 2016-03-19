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Salah abdeslam تريند على فيس بوك بعد القبض على المتهم الرئيسى فى تفجير باريس

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Salah abdeslam تريند على فيس بوك بعد القبض على المتهم الرئيسى فى تفجير باريس Salah abdeslam تريند على فيس بوك بعد القبض على المتهم الرئيسى فى تفجير باريس
ظهر اسم صلاح عبد السلام Salah abdeslam المتهم الأساسى فى تفجيرات باريس نوفمبر الماضى فى قائمة الموضوعات الأكثر بحثاً فى تريند موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بعد اعتقاله على يد رجال الشرطة الفيدرالية بحى مولنبيك فى بروكسل.

وتصدر اسم Salah abdeslam باللغة الإنجليزية التريند عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إذا رصد الموقع أكثر من 90 ألف مهتم بأخبار المتهم الرئيسى فى تفجيرات باريس التى أودت بحياة 130 مواطنًا فرنسيًا.

واحتفى مدونو الغرب بمجهودات الشرطة فى إلقاء القبض على صلاح عبد السلام Salah abdeslam ، مطالبين بسرعة محاكمته بسبب الجرم الذى اقترفه بحق المدنيين الفرنسيين، بل إن بعضهم طالب بإطلاق النيران عليه فوراً دون محاكمته، لكونه لا يستحق الوجود على هذا الكوكب - على حد وصفهم.

وكان صلاح عبد السلام وأحد شركائه اقتيدا صباح السبت من مستشفى سان بيار فى بروكسل، حيث كانا يعالجان، كما أعلن رئيس السلطة التنفيذية فى مدينة بروكسل على موقعه على تويتر بدون أن يوضح وجهتهما.

وكان الرجلان أصيبا بجروح طفيفة خلال توقيفهما أمس الجمعة، ويفترض أن تستمع الشرطة، وقاض للتحقيق إلى إفادتيهما بسرعة.

Salah abdeslam تريند على فيس بوك (1)

Salah abdeslam تريند على فيس بوك (2)

Salah abdeslam تريند على فيس بوك (3)

Salah abdeslam تريند على فيس بوك (4)

Salah abdeslam تريند على فيس بوك (5)

Salah abdeslam تريند على فيس بوك (6)


>- صلاح عبد السلام المشتبه به الرئيسى فى هجمات باريس يغادر المستشفى ببروكسل

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