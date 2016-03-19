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إحباط محاولة تهريب 6 كيلو "كوكايين خام" مع أمريكى بمطار شرم الشيخ

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إحباط محاولة تهريب 6 كيلو "كوكايين خام" مع أمريكى بمطار شرم الشيخ إحباط محاولة تهريب 6 كيلو "كوكايين خام" مع أمريكى بمطار شرم الشيخ
تمكنت جمارك مطار شرم الشيخ الدولى اليوم السبت، من إحباط محاولة تهريب ٦ كيلو جرام من "الكوكايين الخام" مع راكب أمريكى الجنسية، أخفاها داخل جيوب سحرية فى حقائبه لتهريبها من رجال الجمارك والعبور بها وتسليمها إلى تجار المخدرات داخل البلاد لبيعها للمدمنين .

صرحت مصادر جمركية بالمطار بأنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الركاب بالمطار، اشتبه كل من محمد الدغيدى وكمال الدين حسين مأمورا الجمرك فى راكب أمريكى الجنسية قادم من غانا، فقام كل من ربيع عيد وهشام حافظ مأمورا الجمرك بتفتيش حقائبه، وعثر معه على ٦ كيلو جرام من "الكوكايين خام" فى قاع سحرى أسفل حقيبته.

وأمر مدير جمارك شرم الشيخ بحجز المضبوطات وتحرير محضر ضد الراكب وإحالته للنيابة بتهمة جلب مواد مخدرة من الخارج .


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